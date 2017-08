Und immer bleiben Geschichten übrig Eine Pirnaerin hat ihr zweites Buch über ihre Familie und die Region geschrieben. Die Idee fürs dritte hat sie schon.

Signieren gehört zum Leben einer Autorin dazu: Martina Rodig mit einem Stapel ihres zweiten Buches. © Daniel Förster

Es ist wie mit den Millionen, die erste ist am schwersten. Als Martina Rodig ihr erstes Buch noch nicht ganz fertig hatte, war schon klar, es wird ein zweites geben. Zu viele „Familiengeschichte(n)“ waren noch nicht aufgeschrieben. In „Rote Haare – Sommersprossen“ beschrieb sie ihre Kindheit und Jugend von 1950 bis 1971 in der DDR, jetzt geht es vom deutschen Kaiserreich bis zur Gegenwart.

Als Martina Rodig sich für das erste Buch erinnerte, mit Verwandten redete, in Alben blätterte, fand sie so viele Begebenheiten, die noch nicht ins Buch passten. Außerdem wurde sie immer wieder ermuntert. Also schrieb sie weiter und noch ein zweites Buch. „Es ist eine Mischung aus Familien- und Regionalgeschichte“, sagt Martina Rodig. Beide vermischen sich in Pirna und der Oberlausitz, in Pirna wohnt die Familie seit 1973, in Bischofswerda wurde sie 1950 geboren. Die Resonanz auf ihre Bücher überraschte sie immer wieder. Wollte sie das erste Buch eigentlich nur für die Familie schreiben, merkt sie, wie die Erlebnisse die Leute interessieren, wie sie Parallelen zu ihren eigenen Geschichten finden. Überrascht hat sie es auch, „weil ich ja keine Schriftstellerin bin“.

Martina Rodig schreibt geradezu, schnörkellos, manchmal springt sie etwas. Sie erzählt vom eifersüchtigen Großvater, vom geliehenen Hochzeitskleid, von Westbesuch und Westpaketen, von der Wohnungssuche in der DDR und dem Hausbauen nach der Wende und über ihr spätes viertes Kind. Bei der Schwangerenberatung traf sie eine ehemalige Schülerin, die ihr vorsichtig sagte, die normale Sprechstunde finde nicht hier statt.

Es macht den Eindruck, Martina Rodig verschweigt nichts, weder Trauriges noch Fröhliches, weder Kritisches noch anderen vielleicht Peinliches. Das wiederum schafft Vertrauen und ist vielleicht eine Erklärung für den Erfolg. Weil das Buch bis in die jüngste Vergangenheit reicht, trifft es einen noch größeren Leserkreis als das erste.

Viele offene Türen

Die Kaiserreich-Jahre, wie der Untertitel verspricht, kommen relativ kurz weg. Für mehr würde Martina Rodig noch recherchieren. Immerhin geht der Stammbaum der Familie bis 1282 zurück. Auch die Geschichte ihres aus Polen stammenden Vaters interessiert sie. Aber auch dafür bräuchte sie mehr Zeit. Mit jeder Geschichte öffnen sich Türen zu weiteren. So sind auch diesmal wieder viele Geschichten übrig geblieben, vor allem aus den Jahrzehnten als Lehrerin. Die wollte sie nicht vermischen. „Vielleicht finde ich nochmals Muse, auch diese Episoden zu Papier zu bringen, vorgenommen habe ich es mir auf jeden Fall.“

Bis dahin ist sie mit ihren zwei Büchern zu Lesungen unterwegs. Dabei spielt schon jetzt ein weiteres Buch dabei eine wichtige Rolle: ihr Kalender. Ohne den würde sie alle Termine, die ihr Kümmern um ihre Familienangehörigen mit sich bringen, nicht koordinieren können. Manchmal trägt sie auch einfach „Buch schreiben“ ein.

Lesungen: 1. September, 14 Uhr, Famil Pirna-Copitz; 14. September, 19.30 Uhr, Arnsdorf, Bibliothek; 10. Oktober, 14.30 Uhr, Dürrröhrsdorf, Gemeindezentrum

