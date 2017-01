Und es wird Winter Der befürchtete große Schneesturm blieb aus. Aber auch der kleine machte auf den Straßen Ärger.

Der Winterdienst war den ganzen Tag im Einsatz. Vor allem Schneeverwehungen in den Gebirgslagen machten im Straßenverkehr zu schaffen. © Frank Baldauf

So dicke, wie es die Meteorologen für Mittwoch befürchteten und deshalb Unwetterwarnungen herausgaben, kam es zum Glück im Osterzgebirge nicht. Schon am Morgen war die Kaltfront erst einmal durchgezogen und hatte in tieferen Lagen zwar etwas Weiß hinterlassen, das sich aber bei leichten Plusgraden und teilweise Regen schnell wieder in Wasser auflöste. Und selbst im Bergland war es die Nacht über nicht so tolle, wie der Zinnwalder Wetterbeobachter Norbert Märcz sagte.

Etwa zehn Zentimeter Neuschnee waren dazugekommen, sodass die weiße Pracht bis zum Morgen auf 25 Zentimeter Höhe wuchs. Und da in knapp 900 Meter Höhe Minusgrade herrschten, fiel auch schöner Pulverschnee. „Aber das Problem sind die Verwehungen“, sagte Märcz. Über das Osterzgebirge fegte ein stürmischer Wind, der auch den Tag über einfach nicht nachlassen wollte. Auf dem Erzgebirgskamm wurden Spitzen von 73 Kilometer pro Stunde gemessen. Das entspricht Windstärke 9 auf einer Skala, die bis zwölf reicht, und bedeutet schon, dass es ganz ordentlich pfeift. Für den Wind waren die feinen Schneeflocken wie Spielzeug, und er trieb diese stellenweise vor sich her. Die Folge: Es kam zu Verwehungen.

Norbert Märcz hat an der Zinnwalder Wetterwarte mal in einen solchen Schneeberg den Messstab gesteckt. 80 Zentimeter hoch hatte der Wind das weiße Pulver aufgetürmt. „Dadurch sind die Straßenverhältnisse stellenweise schwierig“, so Märcz. Die Polizei warnte bereits früh vor Schneeverwehungen. Besonders anfällig dafür ist immer die Kreisstraße K 9035 zwischen Fürstenau und Gottgetreu. Die wurde auch prompt gesperrt, weil sie nicht mehr passierbar ist. Ebenso war laut Polizei am Mittwoch kein Durchkommen mehr auf der Kreisstraße K 9052 zwischen Röthenbach und Hartmannsdorf.

Fahrzeuge blieben im Schnee stecken

Diese Situation führte auch zu Verzögerungen im Busverkehr. Vor allem am frühen Morgen hatten die Fahrer Mühe durchzukommen. Teilweise machten die Straßenverhältnisse den Bussen zu schaffen, teilweise waren es aber auch andere Fahrzeuge, die liegengeblieben waren. Auf der Bundesstraße B 171 war ein Lkw kurz vor Sadisdorf hängengeblieben. Damit standen auch zwei Busse der Linie 378 aus Richtung Hermsdorf/Erz. im Stau. Bis zu zwei Stunden mussten sie warten, ehe kurz vor neun Uhr die Straße wieder passierbar war. Auch auf der Linie 382 von Dippoldiswalde über Ruppendorf nach Tharandt gab es Probleme. Die gröbsten Verzögerungen im morgendlichen Verkehr waren gegen halb acht Uhr überstanden, wie Sabine Schuricht, Vertriebsleiterin der Regionalverkehr Dresden GmbH, mitteilte. Allerdings blieb die Situation auf den Straßen den ganzen Tag über knifflig. Auch am Nachmittag waren die Busse beispielsweise zwischen Klingenberg und Dorfhain mit bis zu einer Viertelstunde Verspätung unterwegs. Die Grundschule Altenberg entschloss sich aufgrund der Unwetterwarnung, die weiter besteht, den Unterricht früher zu beenden, wie sie auf ihrer Internetseite informierte. Auch am Donnerstag stellt sie den Eltern frei, ihr Kind in die Schule zu schicken. Denn es muss nach dem Unterricht auch wieder nach Hause kommen. Eine Notbetreuung sei aber auf jeden Fall gewährleistet, heißt es weiter. Es sind immer noch Schauer unterwegs, sagte Norbert Märcz. Das freut die Wintersportfans. „Wir wissen, dass der Winter kommt“, sagt der Altenberger Bürgermeister Thomas Kirsten. „Jetzt ist er da, wir können eigentlich in die Hände klatschen“ – keine größeren Probleme.

zur Startseite