Und es wird Winter Der befürchtete große Schneesturm blieb aus. Aber auch der kleine machte auf den Straßen Ärger.

Der Winterdienst war in den Gebirgslagen den ganzen Tag im Einsatz. Vor allem Schneeverwehungen machten im Straßenverkehr zu schaffen. © Frank Baldauf

So dicke, wie es die Meteorologen für Mittwoch befürchteten und deshalb Unwetterwarnungen herausgaben, kam es zum Glück im Osterzgebirge nicht. Schon am Morgen war die Kaltfront erst einmal durchgezogen und hatte im Elbtal zwar etwas Weiß hinterlassen, das sich aber bei leichten Plusgraden und teilweise Regen schnell wieder in Wasser auflöste. Und selbst im Bergland war es die Nacht über nicht so tolle, wie der Zinnwalder Wetterbeobachter Norbert Märcz sagte.

Etwa zehn Zentimeter Neuschnee waren dazugekommen, sodass die weiße Pracht bis zum Morgen auf 25 Zentimeter Höhe wuchs. Da in knapp 900 Meter Höhe Minusgrade herrschten, fiel auch schöner Pulverschnee. „Aber das Problem sind die Verwehungen“, sagte Märcz. Über das Osterzgebirge fegte ein stürmischer Wind, der auch den Tag über einfach nicht nachlassen wollte. Die Polizei warnte bereits früh vor Schneeverwehungen. Besonders anfällig dafür ist immer die Kreisstraße K 9035 zwischen Fürstenau und Gottgetreu. Die wurde auch prompt gesperrt, weil sie nicht mehr passierbar ist. Ebenso war laut Polizei am Mittwoch kein Durchkommen mehr auf der Kreisstraße K 9052 zwischen Röthenbach und Hartmannsdorf.

Diese Situation führte auch zu Verzögerungen im Busverkehr. Vor allem am frühen Morgen hatten die Fahrer Mühe durchzukommen. Die Grundschule Altenberg entschloss sich aufgrund der Unwetterwarnung, die weiter besteht, den Unterricht früher zu beenden, wie sie auf ihrer Internetseite informierte. Auch am Donnerstag stellt sie den Eltern frei, ihr Kind in die Schule zu schicken. Denn es muss nach dem Unterricht auch wieder nach Hause kommen. Eine Notbetreuung sei aber auf jeden Fall gewährleistet, heißt es weiter.

Die Wintersportfans freuen sich über den Schnee. „Wir wissen, dass der Winter kommt“, sagt der Altenberger Bürgermeister Thomas Kirsten. „Jetzt ist er da, wir können eigentlich in die Hände klatschen“ – keine größeren Probleme.

Am Donnerstag kommt es noch vereinzelt zu Schneeschauern. Bei Temperaturen von maximal minus zwei Grad Celsius kann es glatt werden. Am Freitag zieht dann polare Kaltluft in die Region, der Himmel klart auf und es wird sehr frostig – auch im Tiefland. Dort werden bis zu minus 15 Grad Celsius prognostiziert und in Gebirgstälern bis minus 20 Grad Celsius. Diese Wetterlage ändert sich aber schon am Sonnabend erneut und es kommt deutlich mildere Luft zu uns.

