Und es ward Licht In Niesky wird Klimaschutz eigentlich groß geschrieben. Doch warum leuchten dann am hellichten Tag Laternen?

Warum leuchten in Niesky trotz Sonnenschein die Straßenlaternen? Das hat sich der Fotograf dieses Bildes gefragt und sich an die Zeitung gewandt. © privat

Niesky. Die Sonne ist schon längst aufgegangen. Doch an der Jänkendorfer Kreuzung brennt am Freitagmorgen noch Licht. Sehr zur Verwunderung eines Nieskyers. Der zückt sein Smartphone und fotografiert die vermeintliche Stromverschwendung. „Wenn Niesky wirklich Energie sparen möchte und seine selbst gesetzten Ziele erreichen will, sollten gegebenenfalls nicht mehr bis 7.20 Uhr sämtliche Laternen leuchten“, schreibt er in seiner Nachricht an die Zeitung. Doch taugt das Foto tatsächlich zum Aufreger?

Wohl eher nicht. Peter Mrusek jedenfalls, der Stellvertreter von Bauhof-Chef Hubertus Noll, kann die Kritik nicht nachvollziehen. „Wenn Lampen repariert oder gewechselt werden, testet man sie anschließend. Das ist der Grund, warum sie tagsüber geleuchtet haben“, erklärt er. Es hat also niemand vergessen, das Licht auszuschalten. Vielmehr seien schon früh am Tag Techniker im Einsatz gewesen. Niesky hat bereits im Januar mit defekten Straßenlaternen zu kämpfen gehabt.

Damals sind im Stadtgebiet große Teile der Straßenbeleuchtung ausgefallen. Betroffen waren unter anderem Abschnitte in der Rothenburger und der Ödernitzer Straße. Laut Peter Mrusek seien Leitungsschäden für das Problem verantwortlich gewesen. Der Defekt ist damals aber schnell wieder behoben worden.

Insgesamt gibt es im Nieskyer Stadtgebiet 1 400 Leuchtpunkte. Die Kosten für die nächtliche Beleuchtung haben trotz steigender Stromkosten in den vergangenen Jahren relativ konstant bei 95 000 Euro pro Jahr gelegen, hat Hubertus Noll zuletzt Ende 2015 in einem Vortrag vor den Nieskyer Stadträten erläutert. „Wir waren auch schon mal bei über 100 000 Euro“, sagte der Bauhofleiter damals. Die sparsame LED-Technik sei einer der Hauptgründe für die Kostenstabilität. Würden alle Lampen nachts leuchten, wäre der Stromverbrauch ungleich höher.

Mit Blick auf die Kosten hat sich Hubertus Noll in der Vergangenheit auch stets dagegen ausgesprochen, weitere Laternen nach 23 Uhr leuchten zu lassen. Das ist nur wichtigen Stellen wie etwa Kreuzungsbereichen vorbehalten. „Wenn wir das aufweichen“, sagte der Bauhof-Chef damals, „gibt es kein Ende.“ Doch die Beleuchtung in der Nacht bleibt ein sensibles Thema. Wohl auch darum greifen Nieskyer schon mal zum Handy, wenn tagsüber die Straßenlaternen leuchten.

