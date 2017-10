Und es hat Bumm gemacht Erneut wurde im Gebiet des Kahlebergs bei Altenberg Kriegsmunition gesprengt. Und die Suche geht weiter.

Sprengmeister Thomas Zowalla ist mit dem Ergebnis der Sprengung zufrieden: Von der Munition sind nur noch Splitter übrig.

Polizeihauptmeister Wagner im Funkwagen der Polizei auf dem Kahleberg, wo die Einsatzleitung war.

Auf dem Kahleberg in Altenberg weht ein eiskalter Wind. Nur wenige Wanderer haben sich auf den Weg gemacht zum höchsten Gipfel im sächsischen Osterzgebirge. Eine Pferdekutsche biegt in 905 Meter Höhe beschaulich um die Kurve. Die Ausflügler sind erstaunt über den plötzlichen Trubel. Polizei und Reporter auf Schritt und Tritt. Zig Objektive sind am Rande des Plateaus aufgebaut, richten ihre Linsen auf eine kleine Baumgruppe, die in sattem Gelb wie eine Insel aus dem Grün ringsum herausleuchtet.

„Sieben, sechs, fünf …“ ruft eine Stimme aus dem Sprechfunkgerät, die nur zu hören ist, weil die Polizei extra einen Funkwagen aufgestellt hat, damit die Leitung steht. „Zwei, eins!“ Plötzlich steigt eine dicke Rauchsäule auf, in Sichtachse zwischen Kahleberggebiet und dem Waldhotel im Altenberger Ortsteil Schellerhau. Kurz darauf dringt ein leichtes Grollen herüber. Andreas Mußbach von der Polizei dreht sich um und hebt den Daumen. „Sprengung gelungen“, sagt er.

Mit diesem Knall werden schlagartig Erinnerungen wach an ein dunkles Kapitel deutscher Geschichte. Altenberg war am Mittwochnachmittag erneut später Schauplatz, wo auch über 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg immer noch Munition gefunden wird. Und das in einem solchen Umfang, dass seit Mitte 2014 eine Spezialfirma von April bis zum ersten Schneefall systematisch mit Eisendetektoren danach sucht und die Funde unter Aufsicht des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Sachsen birgt. Dieser übernimmt dann das Entschärfen und Sprengen. In diesem Jahr wurden in dem Gelände in Altenberg an der Schneise 31 schon rund sieben Tonnen Munition sichergestellt. Was ohne Gefahr transportiert werden kann, kommt in die Kampfmittelzerlegeeinrichtung nach Zeithain und wird dort unschädlich gemacht. Der Rest wird von Experten eingesammelt und an einer sogenannten Sprengstelle direkt vor Ort vernichtet. Das waren am Mittwoch 26 Granaten, eine Panzermine und Gewehrgranaten, die mehr als 30 Kilo Sprengstoff in sich trugen. Die Suche wird weitergehen. Ein Ende ist nicht in Sicht, sagt Holger Klehmig, der Leiter der Kampfmittelzerlegeeinrichtung.

Das Osterzgebirge sei in dieser Hinsicht eine besondere Region. Bei Kriegsende hatten sich Truppen der deutschen Wehrmacht zurückgezogen und ließen im Kahleberggebiet ihre Munition zurück. Die Kriegshinterlassenschaften wurden danach eingesammelt und in einem Steinbruch an der Schneise 31 gesprengt, damit die Munition nicht mehr benutzt werden konnte. Die Explosion soll nach Zeugenberichten so gewaltig gewesen sein, sagt Klehmig, dass Granaten über Altenberg hinwegflogen, sie hatte aber nicht die Kraft, alles Kriegsmaterial zu vernichten.

