Und es hat Boom gemacht Die neuen Präriehunde fühlen sich im Zoo offensichtlich so wohl, dass es gleich mit dem Nachwuchs klappt. Und wie.

Jeden Tag erkunden die kleine Präriehunde ihr neues Zuhause ein klein wenig mehr. © Zoo Dresden

Da will man kein Mäuschen gewesen sein. Denn zwischen den Neuen ist es in den kalten Wintertagen ganz schön zur Sache gegangen. Erst geknistert, dann gefunkt und schließlich geknallt. Beim Ergebnis konnten die Pfleger schon mal durcheinander kommen. Denn als sie Anfang April Neugeborene in den Erdhöhlen der Präriehunde entdeckten, kamen sie mit dem Zählen kaum hinterher. Keine drei, keine sechs, auch keine neun, sondern gleich 23 kleine Nager wurden entdeckt.

Für den Nachwuchsboom sind vier Weibchen aus Rotterdam und fünf Männchen aus Hannover verantwortlich, die seit Ende September vorigen Jahres in einer Gruppe im Zoo leben. War es vorher schon aufregend, kommt jetzt mit den Kleinen so richtig Leben in die Bude. Seit Mitte Mai tummeln sich die Schwarzschwanz-Präriehündchen zusammen mit ihren Eltern auf der Außenanlage in der Nähe des Terrariums. Kurator Matthias Hendel ist froh über den schnellen Zuchterfolg. Er geht davon aus, dass die kleineren Verwandten der Murmeltiere auch erst einmal in Dresden bleiben können. „Wir müssen mal schauen, ob alle durchkommen“, sagt er, „und, wie viele Männchen dabei sind“. Bei einem Überschuss könnte es schwierig werden, dass sich ausgewogene neue Familienverbände gründen. Möglicherweise verstehen sich die Alten auch nicht mit allen Jungen.

Platz wäre auf der Anlage, selbst wenn es nächstes Jahr wieder so zahlreich mit Nachwuchs klappt. Die Option, Tiere abzugeben, besteht zudem immer. Schwarzschwanz-Präriehunde sind bei vielen Zoos beliebt, auch weil die putzigen Nager keinen Winterschlaf brauchen und sich sogar bei Schnee und Eis ins Freie trauen.

