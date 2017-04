Und es blüht doch Seit Mittwoch zieren den Nieskyer Zinzendorfplatz zahlreiche Stiefmütterchen. Auch dank der Tornados.

Dank unzähliger Farbtupfer ist der Nieskyer Zinzendorfplatz wieder ein echter Hingucker. Der Bauhof hat am Mittwoch mit der Bepflanzung begonnen. © André Schulze

Die Mitarbeiter des Nieskyer Bauhofes haben am Mittwoch alle Hände voll zu tun. Sie pflanzen auf dem Nieskyer Zinzendorfplatz stolze 3400 Stiefmütterchen. Die späte Blütenpracht überrascht. Denn zunächst hat die Stellvertreterin der Nieskyer Oberbürgermeisterin nur eine Sommerbepflanzung in Aussicht gestellt. Laut Beate Hoffmann ist das einem Missverständnis geschuldet. Denn im Nieskyer Rathaus hat es durchaus Überlegungen gegeben, den Platz im Herzen der Stadt im Jubiläumsjahr zweimal zu bepflanzen.

Das ist nun auch dank der Unterstützung der Nieskyer Tornados geschehen. Deren Fans haben am Wochenende Geld für die Frühjahrsbepflanzung gesammelt und stiften laut Beate Hoffmann die blauen und gelben Stiefmütterchen. Doch nicht nur die Eishockeyfans auch viele andere Nieskyer haben sich in den vergangenen Tagen für Frühjahrsblüher stark gemacht und eine Spendenaktion angeregt. Mancher schlug sogar vor, dass die Bürger den Platz einfach selbst bepflanzen.

Doch ist das Rathaus solchen Vorschlägen offen gegenüber? „Die verschiedenen Ideen finde ich sehr schön“, sagt Beate Hoffmann. In ihren Augen wäre es aber wichtiger, dass sich die Bürger anderswo einbringen. So hat der Nieskyer Stadtrat etwa einen Arbeitseinsatz im Park Monplaisir angeregt. Dort können sich die Nieskyer am 22. April mit Astscheren und Rechen ab 9 Uhr am Frühjahrsputz beteiligen. Müll sei im Stadtgebiet laut der Oberbürgermeisterin zunehmend ein Problem und raubt auch dem Bauhof viel wertvolle Zeit. „Wenn die Nieskyer uns bei diesem Thema unterstützen könnten, fände ich das schöner“, sagt Beate Hoffmann.

Mit der Sommerbepflanzung des Zinzendorfplatzes will die Stadt 2017 erst am 12. Juni beginnen. Also nach dem Sächsischen Familientag, an dem der Zinzendorfplatz voller Menschen sein soll und womöglich viele über die Rabatten laufen. Üblicherweise erfolgt die Sommerbepflanzung schon Anfang Mai nach den Eisheiligen. Auch weil die Sommerpflanzen dieses Jahr später kommen, haben die Frühjahrsblüher auf sich warten lassen.

Den schrittweisen Umstieg von der traditionellen Frühjahrsbepflanzung hin zu mehr Stauden sei laut Beate Hoffmann nicht nur den Kosten geschuldet, sondern auch dem sich verändernden Klima. Denn die Winter hätten sich in den vergangenen Jahren weiter nach hinten verschoben.

