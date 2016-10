Und der nächste Streik folgt sogleich Knapp 400 Flüge fallen bei Eurowings und Germanwings wegen des Ausstands der Flugbegleiter am Donnerstag aus. Die Gewerkschaft sagt, das geht so weiter.

Auch in der kommenden Woche müssen sich Kunden von Eurowings auf massive Einschränkungen und Flugausfälle einstellen. Die Kabinengewerkschaft Ufo will an zwei Tagen zu weiteren Streiks bei der Lufthansa-Tochter aufrufen. Das sagte Ufo-Vorstand Nicoley Baublies am Donnerstag. An welchen Tagen und zu welchen Zeiten der Ausstand weitergehen solle, gab die Gewerkschaft noch nicht bekannt.

„Die Arbeitgeber gießen nur Öl ins Feuer“, kritisierte Baublies. „Die genaue Zeitenlage werden wir noch bekannt geben.“ Nach Darstellung von Ufo rief Eurowings Beschäftigte während der ganztägigen Streiks am Donnerstag an und forderte sie zum Streikbrechen auf.

Die Arbeitsniederlegungen beim Billig-ableger des Lufthansa-Konzerns hatten am Donnerstag einen großen Teil des Flugbetriebs bei Eurowings lahmgelegt. Nach Angaben der Airline fielen nahezu alle innerdeutschen Flüge aus. Auch im Europa-Verkehr sollte es Behinderungen geben. Insgesamt wurden 393 von 551 geplanten Eurowings-Flügen gestrichen. Der Streik der Flugbegleiter durchkreuzte auch Pläne von Reisenden in Sachsen: An den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden fielen 32 Flüge aus. Am Airport Leipzig/Halle waren 14 Flüge betroffen, am Dresdner Flughafen 18, wie ein Sprecher der Mitteldeutschen Airport Holding mitteilte. Dabei handelte es sich um Verbindungen von und nach Stuttgart, Düsseldorf, Köln/Bonn und Hamburg.

Von den deutschlandweit betroffenen 40 000 Passagieren seien fast alle noch in der Nacht rechtzeitig informiert worden, berichtete der Eurowings-Sprecher. Nur etwa 1 000 seien am Vormittag noch zu den Flughäfen gekommen, um auf andere Linien oder die Bahn umzubuchen. Die Teilgesellschaften Eurowings GmbH und Germanwings betreiben zusammen 81 der insgesamt 92 Flugzeuge, die unter dem Markennamen Eurowings beworben werden.

Die Kabinengewerkschaft Ufo hatte ihre Mitglieder bei den Teilgesellschaften Eurowings GmbH und der größeren Germanwings ab Mitternacht zum Ausstand aufgerufen. Grund sind die gescheiterten Tarifgespräche bei der Düsseldorfer Eurowings GmbH. Konkret geht es um die Bezahlung des Kabinenpersonals bei Eurowings Deutschland – das sind ganze 450 Beschäftigte. Sieben Jahre hatte Ufo vergeblich über Gehaltserhöhungen verhandelt, obwohl das Gehaltsniveau innerhalb des Lufthansa-Konzerns am untersten Rand steht. Viel Spielraum gebe es angesichts der knallharten Konkurrenz dennoch nicht, argumentiert die Linie. Man habe über drei Jahre gestreckt Erhöhungen und außerdem Zusatzleistungen angeboten. Eurowings beziffert den Gesamtwert auf ein Plus von sieben Prozent. Ufo erklärt, von diesem Angebot nur in der Zeitung gelesen, es aber niemals schriftlich erhalten zu haben. Die Lufthansa-Tochter Eurowings prüft wegen des 24-Stunden-Streiks jetzt den Gang zum Arbeitsgericht. (dpa)

