Und der Gewinner der Versteigerung ist ...

Diesen Baumrest brachte Ortsvorsteherin Edeltraud Ritter mit zum Weihnachtsbaumbrennen. Foto: Rainer Könen

Das Weihnachtsbaumverbrennen und die Kür von besonders auffälligen Christbäumen – das waren in Wiednitz in der Vergangenheit immer Veranstaltungen, die von zahlreichen Bewohnern des Bernsdorfer Ortsteiles besucht wurden. Was sicher auch mit dem ganzen Prozedere der Versteigerung zusammenhing. Die gestaltete Markus Neumann, der Präsident des Bernsdorfer Karnevals-Clubs in den zurückliegenden Jahren immer recht locker und unterhaltsam. Es waren fast schon Dorffeste, die bisher im Schlosspark über die Bühne gingen, unweit der Gaststätte „Jägerhof“. Doch in diesem Jahr hatte man erstmals das Terrain gewechselt.

Aus „organisatorischen Gründen“, wie es Ortsvorsteherin Edeltraud Ritter beschrieb. Denn im Jägerhof fand am Sonntagnachmittag zeitgleich eine große Familienfeier statt, da wollte man nicht stören. Daher ging die diesjährige Aktion – Weihnachtsbaumverbrennen samt Versteigerung des Gemeindebaumes – auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Wiednitz über die Bühne. Was insofern auch ganz praktisch war, denn im Falle eines Falles wären die Floriansjünger, die ja auch Mitveranstalter sind, sofort zur Stelle gewesen.

Reizvoll ist bei dieser Aktion durchaus die Kür des hässlichsten und des kleinsten Weihnachtsbaumes. Auktionator Markus Neumann leitete die Versteigerung, die wie gewohnt auf amerikanische Art durchgeführt wurde. Edeltraud Ritter hatte natürlich auch ihren alten Christbaum mitgebracht. Von einem Baum konnte da aber eigentlich keine Rede mehr sein, schließlich fehlten diesem so gut wie alle Äste. Aber angesichts dieses Weihnachtsbaum-Restes räumte so mancher der rund 100 Besucher der Ortschefin gute Chancen bei der Prämierung des unansehnlichsten Baumes ein. Rund 70 Weihnachtsbäume wurden am Sonntag zur Bewertung abgegeben. Eine Jury schaute sich diese vor der Prämierung ganz genau an. Das Ergebnis: Den Sonderpreis für den hässlichsten Baum erhielt Jürgen Mai. Den kleinsten Baum hatte Stefan Zeiler mitgebracht. Auch er bekam dafür einen Preis. Und in der in diesem Jahr neu ins Leben gerufenen Kategorie „Familienbaum“ machte der von Matthias Schneider am Ende das Rennen.

Der Dorfweihnachtsbaum wurde von Andreas Rösler ersteigert. Mit dem Holz der einst rund zehn Meter hohen Kiefer dürfte er nun eine geraume Zeit lang sein Heim heizen können. Bei der Versteigerung konnte der Rekord des vergangenen Jahres, da waren 451 Euro zusammengekommen, nicht gebrochen werden. Das störte aber niemanden. Wer die Versteigerungssumme in Höhe von 232 Euro erhalten wird, dies werde auf der ersten Ortschaftsratssitzung im Februar festgelegt, so Edeltraud Ritter, die, wie auch alle anderen Besucher, bei Bratwurst und Glühwein einen unterhaltsamen Sonntagnachmittag bei der Ortsfeuerwehr Wiednitz erlebte.

zur Startseite