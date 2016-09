Unbemerkter Wildschwein-Unfall

Polizei beendet Drogenfahrt Kodersdorf. Eine Streifenwagenbesatzung des Autobahnpolizeirevieres Bautzen hat in den frühen Sonnabendmorgenstunden einen 35-jährigen Fahrer an der Anschlussstelle Kodersdorf kontrolliert. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte bei Cannabis positiv. Der Fahrer muss sich nun wegen des Fahrens unter der Wirkung eines berauschenden Mittels verantworten.

Diebe durchsuchen Wohnwagen Görlitz. Unbekannte sind zwischen Donnerstag und Sonnabend in einen Wohnwagen an der Sattigstraße in Görlitz eingebrochen. Dazu brachen die Täter eine Scheibe auf und durchsuchten das Mobiliar. Aus dem Anhänger stahlen sie Lebensmittel und Bekleidung des 47-jährigen Geschädigten im Wert von 50 Euro. Des weiteren entstand ein Sachschaden von 300 Euro.

Einbruch im Autohaus Niesky. Unbekannte sind durch Aufhebeln eines Fensters in das Büro des Autohauses an der Jänkendorfer Straße in Niesky eingebrochen. Darin durchwühlten sie sämtliche Schränke. Entwendet haben die Täter nichts. Am Fenster entstand ein Sachschaden von 150 Euro.

Diebe stehlen Ford Galaxy Zittau. Unbekannte haben im Laufe des Sonnabends einen neben dem Wohnhaus an der Rosa-Luxemburg-Straße sicher abgestellten Ford Galaxy gestohlen. Dieser trägt das Kennzeichen GR-OX 200. Der Diebstahlschaden beträgt 30000 Euro.