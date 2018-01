Unbelehrbarer geht zweimal ins Netz

Zweimal ohne Fahrerlaubnis gefahren Großdubrau/Bautzen. Mit einem unbelehrbaren 25-Jährigen hatte es die Polizei am Donnerstag zu tun. Der Mann wurde am Vormittag in Sdier kontrolliert, als er mit einem VW in der Brehmer Straße gefahren ist. Einen Führerschein hatte der Passat-Fahrer allerdings nicht – dieser war ihm bereits im Oktober 2016 endgültig entzogen worden. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt. Doch davon ließ er sich nicht beeindrucken. Eine andere Streife des Bautzener Reviers entdeckte ihn zwei Stunden später, als er mit dem Passat auf dem Bautzener Gesundbrunnenring fuhr. Dieses Mal wurde ihm nicht nur die Weiterfahrt untersagt, die Beamten stellten sie auch seinen Autoschlüssel sicher.

Straßensperrung nach Rohrbruch Bautzen. Für etwa eine Stunde blieb am Donnerstagvormittag der Bereich um die Lotzestraße in Bautzen gesperrt. Eine Polizeistreife unterstützte die Feuerwehr, nachdem ein Wasserrohr undicht war. Die Polizisten verständigten mehrere Halter von parkenden Autos, sodass die Wagen weder die Einsatzmaßnahmen behinderten, noch beschädigt wurden.

Betrunkener fährt in Straßengraben Laußnitz. Im Graben gelandet ist am Donnerstagnachmittag ein 59-Jähriger mit seinem Opel auf der B 98 in Glauschnitz. Der Mann verletzte sich nicht. Wie sich herausstellte, hatte er Alkohol getrunken. Ein Test ergab einen Wert von umgerechnet 0,88 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

Trafohäuschen brennt Ottendorf-Okrilla. Zum Brand eines Trafohäuschens in der Schutterwälder Straße ist es in der Nacht zu Donnerstag gekommen. Die angerückte Feuerwehr konnte mit den Löscharbeiten aus Sicherheitsgründen jedoch erst beginnen, als der Strom abgeschaltet war. Die Flammen beschädigten die Anlage erheblich. Was genau die Ursache für den Brand war, wird ein Sachverständiger klären. Dessen Ergebnis steht noch aus.