Unbelehrbaren Autofahrer gestoppt

Bei Unfall schwer verletzt Klix. Eine Mopedfahrerin (37) wurde am Freitagabend bei einem Unfall in Klix schwer verletzt. Auf Höhe einer Grundstückseinfahrt hatte die Krad-Fahrerin abgebremst, um abbiegen zu können. Das bemerkte eine nachfolgende Audi-Fahrerin zu spät und fuhr auf. Dabei stürzte die 37-Jährige und verletzte sich schwer.

Zweimal erwischt Bischofswerda. Als unbelehrbar erwies sich am Sonnabend ein junger Mann. Er hatte zunächst auf dem Parkplatz vor einem Einkaufszentrum an der Belmsdorfer Straße in Bischofswerda Runden gedreht und war dabei gegen ein Gebäude gestoßen. Dabei wurde eine Fensterscheibe der ehemaligen Sparkassenfiliale beschädigt. Der Polo-Fahrer verließ daraufhin die Unfallstelle. Durch Zeugenaussagen konnte er aber schnell ermittelt werden. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 18-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Am Fahrzeug waren keine Kennzeichen angebracht. Es war nicht zugelassen und pflichtversichert. Nur wenige Stunden später wurde der 18-Jährige erneut erwischt – diesmal in Schmölln. Hier war er mit einem anderen VW Polo – ebenfalls ohne Kennzeichen, Zulassung und Versicherung – unterwegs. Das Fahrzeug wurde offenbar ohne Wissen des Halters benutzt.

Betrunken unterwegs Koitzsch/Kamenz. Angetrunken war ein Renaultfahrer am Freitag im Neukircher Ortsteil Koitzsch unterwegs. Nachdem er bei einer Polizeikontrolle aufgefallen war, nahmen ihn die Beamten mit aufs Kamenzer Revier, wo ein Alkoholtest schließlich 0,66 Promille bei dem 36-Jährigen ergab. Daraufhin ließ sich der Mann abholen. Die bestellte Fahrerin war allerdings ebenfalls nicht mehr nüchtern. Ein Atemalkoholtest ergab bei der 36-Jährigen einen Wert von 0,58 Promille. Beide müssen jetzt mit einem Bußgeldbescheid und einem Fahrverbot rechnen.

Kettensägen und Scheren gestohlen Bautzen. Diebe haben in der Nacht zum Sonnabend die Scheibe eines Ladens für Gartenbedarf an der Dresdener Straße in Bautzen eingeschlagen. Aus dem Geschäft stahlen sie mehrere Motorkettensägen der Marken „Stihl“ und „Husqvarna“ im Wert von mehreren Tausend Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2 000 Euro. Ebenfalls in der Nacht zum Sonnabend stiegen Diebe in ein Friseurgeschäft an der Petrikirche ein. Sie nahmen Bargeld, ein Tablet sowie mehrere Scheren mit. Der Diebstahlschaden wurde auf etwa 2 300 Euro, der Sachschaden auf etwa 4 500 Euro geschätzt.