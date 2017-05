Unbelehrbar

Drei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall Neustadt. Montagnachmittag erlitten drei Menschen bei einem Verkehrsunfall auf der Hohwaldstraße schwere Verletzungen. Die Fahrerin (26) eines Ford Fiesta befuhr gegen 16.15 Uhr die Hohwaldstraße aus Neustadt in Richtung Steinigtwolmsdorf. An einem Abzweig wollte sie nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Opel Corsa (Fahrer 38), der seinerseits gerade zum Überholen des Fiesta angesetzt hatte. Die 26-Jährige, ihre Beifahrerin (21) und der 38-Jährige erlitten schwere Verletzungen und wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Bis gegen 19 Uhr musste die Straße zur Rettung und Bergung sowie zur Unfallaufnahme gesperrt werden.

Einbruch in Waldhütte Langenwolmsdorf. Unbekannte Täter haben die Dachverschalung einer Waldhütte im „Schwarzen Busch“ bei Langenwolmsdorf abgerissen und sind in die Räume eingedrungen. In der Hütte wurde eine Tür beschädigt sowie ein Feuerlöscher entwendet. Dieser wurde unweit des Gebäudes leer aufgefunden. Der Einbruch wurde am Sonntagabend festgestellt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Sportgeräteschuppen aufgebrochen Dippoldiswalde. Am vergangenen Wochenende verschafften sich Unbekannte Zugang zum Gelände der Grundschule an der Dorfstraße in Obercarsdorf und begaben sich zum Sportplatz. Dort brachen sie einen Geräteschuppen auf. Augenscheinlich wurde nichts gestohlen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Zeugen für Verkehrsunfall gesucht Dürrröhrsdorf-Dittersbach. An der Alten Hauptstraße in Wilschdorf ist ein unbekanntes Fahrzeug am Montagmorgen von der Fahrbahn abgekommen und hat in Höhe der Hausnummer 42 einen Grundstückszaun beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Polizei fragt: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Unfallfahrzeug oder dessen Fahrer machen? Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 oder das Polizeirevier Sebnitz, 035971 850, entgegen.