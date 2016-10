Unbekannter Wagner

Es gibt keine Überraschungen mehr zu Richard Wagner? Wer eines Besseren belehrt werden möchte, sollte sich den 22. Oktober vormerken. An diesem Tag wird Marc-Enrico Ibscher in den Richard-Wagner-Stätten Graupa ein unbekanntes Werk des Meisters vorstellen.

Franz Killer, der Dirigent und künstlerische Leiter der Pocket Opera Company Nürnberg, hat 2013 in Nürnberg das Wagnersche Opernfragment „Männerlist größer als Frauenlist oder die glückliche Bärenfamilie“ als Rekonstruktion aufgeführt. Aus dem überlieferten Libretto und den drei zumindest teilweise überlieferten Kompositionsskizzen von Wagners Frühwerk aus dem Jahr 1837 hat er dabei ein abendfüllendes Musiktheaterstück geschaffen. Die Werke schlummerten bis 1994 in einem Archiv. Killer orchestrierte nicht nur Wagners Skizzen, sondern integrierte auch zahlreiche weitere Frühwerke des Komponisten in das Opernfragment.

Marc-Enrico Ibscher, erster Vorsitzender des Richard-Wagner-Verbandes Flensburg, stellt in seinem Vortrag die Entstehungsgeschichte, die Handlung und die erhaltene Musik des Opernentwurfs vor. (SZ)

22. Oktober, 16 Uhr, Richard-Wagner-Stätten Graupa. Eintritt 7 Euro, ermäßigt 4 Euro. Die Eintrittskarte berechtigt außerdem zu einem weiteren Museumsbesuch innerhalb eines Monats. Der Einlass beginnt 15.30 Uhr.

