Unbekannter überfällt Sparkasse in Königshufen Die Polizei sucht nach einem 40 bis 45 Jahre alten Mann, etwa 1,65 Meter groß und mit einer blauen Hose, grauen Jacke und schwarzen Wollmütze bekleidet.

Polizeiauto vor der überfallenen Filiale © Danilo Dittrich

Görlitz. Ein unbekannter Mann hat am Freitag, gegen elf Uhr, die Sparkassenfiliale in Königshufen überfallen. Das bestätigte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Freitagmittag auf Nachfrage der SZ.

Der Räuber habe aus der Kö-Passage heraus die Sparkasse betreten und eine 61-jährige Mitarbeiterin bedroht. Ein ebenfalls anwesender Lehrling händigte dem Täter Bargeld aus. Der Kriminelle flüchtete daraufhin zurück in die Kö-Passage. Die beiden Mitarbeiter der Sparkasse blieben dem Anschein nach unverletzt.

Die alarmierte Polizei setzte einen Fährtenhund ein, der die Spur des Räubers bis zur Nieskyer Straße verfolgen konnte. Zurzeit sucht die Polizei mit Streifen im Stadtgebiet und einem Hubschrauber nach dem Kriminellen.

Über die Höhe des erbeuteten Bargeldbetrages und die Art der Bedrohung machte die Polizei aus ermittlungstechnischen Gründen keine Aussage. Der Mann, der nicht vermummt war, soll wohl „polnischsprechend“ gewesen sein, teilte ein Polizeisprecher mit. Gesucht wird nach einem 40 bis 45 Jahre alten Mann, etwa 1,65 Meter groß und mit einer blauen Hose, grauen Jacke und schwarzen Wollmütze bekleidet.

Die Kriminalpolizei bittet eventuelle Zeugen um Mithilfe: Wer hat den beschriebenen Mann vor oder nach der Tat im Umfeld der Sparkassenfiliale oder im Stadtgebiet gesehen?

Wer kennt den Täter? Wer weiß, wohin oder auf welchem Weg er geflüchtet ist? Wer weiß, wo sich der unbekannte Mann aktuell aufhält?

Sachdienliche Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle und das Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion unter der Rufnummer 03581 468100 sowie per Notruf 110 entgegen. (szo/pc)

