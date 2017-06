Unbekannter überfällt Neunjährige Die Polizei Görlitz sucht Zeugen zu einem Vorfall, welcher sich am Mittwoch auf der Langenstraße in Höhe Breite Straße zugetragen haben soll.

Symbolbild © dpa

Görlitz. Die Polizei Görlitz sucht Zeugen zu einem Vorfall, welcher sich am Mittwoch auf der Langenstraße in Höhe Breite Straße zugetragen haben soll. Gegen 9.10 Uhr befand sich hier ein neunjähriges Mädchen auf dem Weg zur Schule. Ein bisher unbekannter Mann habe dem Kind plötzlich von hinten an den Arm gegriffen und sie an sich herangezogen. Er soll sie angesprochen und von ihr Geld gefordert haben. Eine Frau habe das Geschehen beobachtet und den Mann aufgefordert, das Kind in Ruhe zu lassen. Dieser soll erwidert haben, dass sie ihm nichts zu sagen habe. Der Unbekannte ließ das Kind jedoch los und ging weiter. Darüber informiert Thomas Bretschneider, Sprecher der Polizeidirektion Görlitz, im aktuellen Medienbericht.

Zeugen, die das Geschehen gesehen haben und sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Görlitz unter Tel. 03581 650-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Das gleiche gilt für die bislang unbekannte Dame, die eingeschritten ist. (SZ)

zur Startseite