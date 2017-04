Unbekannter Toter geborgen Die Polizei fragt: Wer kennt den Verstorbenen?

zurück Bild 1 von 2 weiter Auffällig sind zwei Tätowierungen auf der Innenseite des linken Ober- und Unterarmes des Unbekannten. © PD Chemnitz Auffällig sind zwei Tätowierungen auf der Innenseite des linken Ober- und Unterarmes des Unbekannten.

Die Identität des Toten ist noch unklar

Am Morgen des Ostermontags wurde die Polizei zum Wasserwerk in die Straße An der Zschopau im Ortsteil Sachsenburg gerufen. Dort hatte man einen scheinbar leblosen Mann in der Spülrinne entdeckt, welcher kurz nach 8 Uhr geborgen wurde. Ein hinzu gerufener Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Seine Identität ist jedoch noch unklar.

Der Verstorbene ist 1,75 Meter groß und von schlanker Gestalt. Sein scheinbares Alter wird mit 55 bis 60 Jahren angenommen. Bekleidet war er mit einer schwarzen Bundjacke mit der Rückenaufschrift „Firefly“, einer braunen Weste, einem braunen Pullover, einem karierten Oberhemd, einer dunklen Cordhosen und hellbraunen Herrenschuhen. Zudem hatte er ein helles Basecap der Marke „Nike“ bei sich, das der Mann zuvor möglicherweise auch getragen hat. Auffällig sind zwei Tätowierungen auf der Innenseite des linken Ober- und Unterarmes des Unbekannten.

Wie die zuständige Polizeidirektion Chemnitz informiert, ergaben ist im Zuge der bisherigen Ermittlungen keine Anhaltspunkte für eine Straftat. Zur Klärung von Identität und Todesursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Chemnitz nun eine Obduktion in Auftrag gegeben.

Die Chemnitzer Kriminalpolizei bittet nunmehr die Öffentlichkeit um Mithilfe und hat folgende Fragen: Wer kennt die abgebildete Person bzw. wer kann Hinweise zur Identifizierung des Mannes geben? Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Telefon 0371 387-3445 zu melden. (DA)

zur Startseite