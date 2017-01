Unbekannter schmückt Baum ab An der Kiefer bei der Sachsenbrücke in Pirna hängen keine Weihnachtskugeln mehr. Man darf auf Ostern gespannt sein.

Bis vor Kurzem hingen an dieser Kiefer noch Weihnachtskugeln. © Kristin Richter

Der unbekannte Weihnachtswohltäter hat in den vergangenen Tagen die Kiefer an der Sachsenbrücke abgeschmückt. In der Adventszeit hatte er den Baum, der kurz vor der Ausfahrt Copitz steht, mit zahlreichen bunten Weihnachtskugeln behängt und somit für Freude bei den Pirnaern gesorgt. Jedenfalls äußerten sich viele Nutzer auf der SZ-Facebook-Seite begeistert über diese Eigeninitiative.

Ob die Weihnachtskugeln unterdessen wohlverpackt in einem Keller liegen und zur nächsten Saison wieder aufgehängt werden? Das wäre schön. Jetzt dürfen die Autofahrer aber erst mal auf Ostern gespannt sein. Vielleicht wird aus dem unbekannten Weihnachtsmann ja ein Osterhase, der die Kiefer mit bunten Eiern schmückt und somit für einen hübschen Anblick an der sonst so tristen Trasse sorgt.

