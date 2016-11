Unbekannter raubt Frau die Handtasche Dabei geht er ziemlich brutal vor und verletzt sein Opfer.

Symbolbild © dpa

Görlitz. Am Donnerstag hat ein Unbekannter auf der Straße Am Feierabendheim einer 76-Jährigen die Handtasche geraubt. Das teilte der Pressesprecher der Polizeidirektion Görlitz, Tobias Sprunk, der SZ mit. Der Mann hatte sich seinem Opfer von hinten im Laufschritt genähert und wollte ihr die Tasche entreißen. Die Frau wehrte sich und stürzte zu Boden. Der Räuber ließ nicht von ihr ab und ergriff schließlich mit der Handtasche die Flucht. In der befand sich unter anderem ein zweistelliger Bargeldbetrag. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Von der Zittauer Straße ist ein Motorrad verschwunden. Die blau-weiße Yamaha trägt das Kennzeichen BZ-BC 797 und hat einen Zeitwert von etwa 2 250 Euro. (SZ)

