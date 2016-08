Unbekannter rammt Pkw auf Parkplatz An dem Ford Focus entstand ein Sachschaden von etwa 1 500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Unfall.

Am Mittwoch zwischen 18.30 und 19 Uhr parkte auf dem Parkplatz „WelWel“ in der Fichtestraße ein Ford Focus neben einem weißen Kleintransporter mit beladenem Autoanhänger. Während dieser Zeit stieß ein bisher unbekanntes Fahrzeug gegen den Ford und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von circa 1 500 Euro. Das Fahrzeuggespann befand sich gegen 19 Uhr nicht mehr vor Ort. (szo)

Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallhergang bzw. zum unbekannten Unfallverursacher machen können. Im Polizeirevier Döbeln werden unter Telefon 03431 659-0 Hinweise entgegengenommen.

