Unbekannter legt Äste auf Straßen

Handfester Streit nach einem Foul Görlitz. Zeugen haben die Polizei am Sonntagabend über eine mutmaßliche Auseinandersetzung in einer größeren Gruppe von Personen im Bereich der Frauenburgstraße in Görlitz informiert. Mehrere Streifen des örtlichen Reviers eilten vor Ort. Dort trafen die Beamten mehrere Personen an, die gemeinsam Fußball spielten. Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam es in Folge eines Foulspiels offenbar zu Streitereien. Dabei soll ein 26-jähriger Afghane einem 21-jährigen Deutschen eine Ohrfeige gegeben haben. Die Beamten sprachen den anwesenden Personen einen Platzverweis aus und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung ein.

Diebe stehlen Fords Görlitz. Unbekannte haben am Sonntagabend in Görlitz einen Ford Mondeo an der Reichertstraße entwendet. Der Zeitwert des grauen Fahrzeugs mit den Kennzeichen GR-HK 515 beträgt etwa 20000 Euro. Zudem ist ein silberner Ford Kuga ist in den vergangenen Tagen in der schlesischen Straße verschwunden. Das Auto mit den Kennzeichen GR-PH 2002 war noch kein Jahr alt. Der Zeitwert wird mit etwa 24000 Euro angegeben. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Fahrzeug wird gefahndet.

Schmierereien an der Jahnstraße Eibau. Unbekannte haben in der Zeit zwischen Sonnabendnachmittag und Sonntagvormittag in Eibau mehrere Objekte an der Jahnstraße beschmiert. Die Täter sprühten verschiedene Graffiti an die Wände zweier Scheunen, eines Wirtschaftsgebäudes, einer Garage sowie eines Glascontainers. Den entstandenen Sachschaden bezifferten die Eigentümer auf insgesamt etwa 1000 Euro.

Unbekannte stehlen Caddy Jonsdorf. Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag in Jonsdorf einen VW Caddy entwendet. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen TO-SJ 422 befand sich an der Hainstraße, als die Täter zuschlugen. Die Eigentümerin beziffert den Zeitwert des Wagens mit etwa 5000 Euro. Im Fahrzeug befanden sich außerdem ein Multikinderanhänger und ein Kindersitz im Gesamtwert von etwa 1420 Euro.

Wildunfall in der Kurve Rietschen. In Rietschen ist am Sonntagmorgen ein Wildunfall passiert. Ein 36-Jähriger befuhr mit seinem Skoda die S131 in Richtung Neuliebel, als in einer Kurve ein Reh die Fahrbahn querte. Es kam zum Zusammenstoß. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.