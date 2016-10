Unbekannter demoliert Opel Ein unbekannter Autofahrer beschädigt auf einem Parkplatz in Heidenau ein parkendes Fahrzeug und fährt davon.

Ein unbekannter Fahrer demoliert Anfang Oktober ein parkendes Fahrzeug. Am 10. Oktober, gegen 17.30 Uhr, hat ein unbekannter Autofahrer einen Opel Insignia auf einem Parkplatz am Meuschaer Weg in Heidenau beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am Opel entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Unfallwagen oder dessen Fahrer machen können. Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 483 22 33 oder das Polizeirevier Pirna entgegen. (szo)

