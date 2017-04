Unbekannten Toten gefunden Die Polizei bittet um Hilfe bei der Klärung der Identität des Toten.

zurück Bild 1 von 2 weiter Auffällig sind zwei Tätowierungen auf der Innenseite des linken Ober- und Unterarmes des Unbekannten. © PD Chemnitz Auffällig sind zwei Tätowierungen auf der Innenseite des linken Ober- und Unterarmes des Unbekannten.

Die Identität des Toten ist noch unklar

Ein derzeit noch unbekannter Mann ist am Ostermontag gegen 8 Uhr aus der Spülrinne am Wasserwerk in der Straße An der Zschopau in Sachsenburg bei Frankenberg geborgen worden. Das teilte Andrzej Rydzik, Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz, mit. Der herbeigerufene Notarzt stellte den Tod des Mannes fest. Unklar ist dessen Identität. Zur Aufklärung bittet die Polizei um Hilfe.

Der Mann ist 1,75 Meter groß und schlank. Er wird auf ein Alter von 55 bis 60 Jahre geschätzt. Als er gefunden wurde, hatte der Mann eine schwarze Bundjacke mit der Aufschrift „Firefly“ an, dazu eine braune Weste, einen braunen Pullover sowie ein kariertes Oberhemd. Zudem war er mit einer dunklen Cordhose und hellbraunen Herrenschuhen bekleidet. Bei dem Mann wurde weiterhin ein helles Basecap der Marke „Nike“ gefunden.

„Im Ergebnis der bisherigen Ermittlungen ergaben sich keine Anhaltspunkte für eine Straftat“, erklärte Rydzik. Um die Identität des Mannes sowie die Todesursache zu klären, hat die Staatsanwaltschaft Chemnitz eine Sektion der Leiche angeordnet. Wer Hinweise zu der Person geben kann, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Chemnitz unter Tel. 0371 3873445 zu melden. (DA/mf)

zur Startseite