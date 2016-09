Unbekannte zündeln hinter den „2 Linden“

Die Feuerwehr war am Freitag bei den „2 Linden“ im Einsatz. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Görlitz. Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Freitag in den Nachmittagstunden bei der Diskothek „2 Linden“ in Görlitz. Wie die Polizei meldete, hatte dort hinter der Immobilie „etwas Holz“ gebrannt. Den Brandherd habe die Görlitzer Feuerwehr schnell gelöscht, ein messbarer Schaden sei dadurch keiner entstanden. Warum Unbekannte das Holz entzündeten, ist bislang nicht bekannt.

Links zum Thema Die „Zwei Linden“ bieten eine besondere Show

Am 1. Oktober soll in dem seit Mai ungenutzten Gebäude eine Ü 30-Party stattfinden. (SZ)

zur Startseite