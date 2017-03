Unbekannte zerkratzen Motorhaube Die Täter verwenden einen spitzen Gegenstand und richten einen Schaden von 1.000 Euro an. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte Täter richten bei einem VW Polo einen Sachschaden von 1 000 Euro an. Die Motorhaube des Fahrzeugs wurde mit einem spitzen Gegenstand bearbeitet.

Am Montag wurde zwischen 8 und 9.45 Uhr ein VW Polo in der Straße Am Schwanenteich, Höhe Hausgrundstück 6, geparkt. Laut Chemnitzer Polizei zerkratzten bisher unbekannte Täter mit einem spitzen Gegenstand die Motorhaube des Polo. Sie hinterließen einen Schaden in Höhe von etwa 1 000 Euro.

Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zu dieser Sachbeschädigung machen können. Wer hat die Tat gesehen und kann Angaben zur Identität der unbekannten Täter machen? Unter Telefon 03727 980-0 werden Hinweise im Polizeirevier Mittweida entgegengenommen.

