Unbekannte zerkratzen drei Autos in Görlitz

Symbolfoto © dpa

Görlitz. Dienstagnachmittag ist Passanten an der Frauenburgstraße in Görlitz aufgefallen, dass Unbekannte den Lack von drei parkenden Autos zerkratzt hatten. „Die Schäden befanden sich an den Beifahrertüren der Fahrzeuge, auch eine Antenne musste den Vandalen herhalten“, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Mittwoch. Den Schaden bezifferten die Eigentümer in Summe mit rund 1 200 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen aufgenommen. (szo)

