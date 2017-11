Unbekannte zerkratze Hummer-Lack in Quitzdorf Der Sachschaden wird auf 6 000 Euro geschätzt.

Symbolfoto © dpa

Quitzdorf am See. Zwischen Dienstagmorgen und Mittwochmittag haben Unbekannte in Petershain auf einer als Parkplatz genutzten Wiese im Ortsteil Petershain an einem Hummer H1 den Lack zerkratzt. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Donnerstag mit.

Der Sachschaden wurde mit rund 6 000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen zu der Sachbeschädigung aufgenommen. (szo)

zur Startseite