Unbekannte werfen Scheiben ein Die Chaoten haben an der Eisarena in Weißwasser randaliert. Jetzt ermittelt die Kripo.

Die Eisarena in Weißwasser ist das Stadion der Lausitzer Füchse. © Joachim Rehle.

Weißwasser. Unbekannte Täter haben an der Eisarena in Weißwasser insgesamt 17 Scheiben eingeworfen. Die genaue Tatzeit ist noch unbekannt; die entsprechenden Anzeigen gingen bei der Polizei am Dienstag und am Mittwochmorgen ein. Das teilt Pressesprecher Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz der SZ auf Nachfrage mit.

Die Chaoten verursachten so einen Sachschaden von insgesamt 6800 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt. (szo)

