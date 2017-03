Unbekannte verwüsten Garten Die Täter zerschlagen auf dem Grundstück etliche Fensterscheiben. Sie zerstören auch Gartenmöbeln und Einrichtungsgegenstände.

Rowdys haben am Dienstag einen Garten verwüstet. © Sebastian Schultz

Wer tut so was? Unbekannte Rowdys haben am Dienstag einen Garten an der Oelsitzer Straße verwüstet. Laut Polizei begaben sich die Täter auf das Grundstück und zerschlugen dort mehrere Fensterscheiben, demolierten Gartenmöbel und beschädigten Teile der Bebauung und Einrichtungsgegenstände. Bilanz der Zerstörungswut: ein Schaden von 2 000 Euro.

