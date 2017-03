Unbekannte Substanz in Brief an die Polizei

Nachdem am Dienstag ein verdächtiger Brief im Amtsgericht angekommen ist, hat die Polizei am Mittwoch Post bekommen, aus der eine unbekannte Substanz rieselte. Polizeisprecherin Jana Ulbricht erklärte, als der Brief in der Direktion an der Schießgasse geöffnet werden sollte, seien mehrere Krümel herausgefallen. Die Mitarbeiter legten ihn daraufhin ab und verließen

das Büro. Fachleute der Feuerwehr überprüften die Postsendung und gaben Entwarnung. Es handelte sich wie schon tags zuvor im Amtsgericht nicht um Sprengstoff. Dennoch verpackten sie den Brief luftdicht in Folie. Ob der Inhalt genauer überprüft werden soll, stand am Mittwoch noch nicht fest.

Den Umschlag, der am Dienstag im Gericht angekommen war, haben Spezialisten aus dem Landeskriminalamt beschlagnahmt. Was für eine weiße Substanz sich darin befindet, ist noch unklar. (SZ/csp)

