Unbekannte stellen in Löbau Gedenktafel auf Im Messepark unweit des Viadukts sind das Gesicht eines Mannes, eine Rose und eine algerische Flagge zu sehen.

Unweit des Viadukts im ehemaligen Löbauer Landesgartenschaugelände steht die Gedenktafel. © Matthias Weber

Löbau. Auf dem Löbauer Messegelände haben Unbekannte nahe des Viadukts eine Gedenktafel hinterlassen. Sie zeigt unter anderem das Gesicht eines Mannes, eine Rose und die algerische Flagge. Eine Löbauerin ist beim Spaziergang darauf aufmerksam geworden und wollte wissen, was es damit auf sich hat.

Verantwortliche des Messeparks haben sich die Stelle am Freitag zusammen mit Vertretern des Ordnungsamtes und der Polizei angesehen. Wie Sarah Weiß vom Veranstaltungsmanagement des Messeparks mitteilt, gehe man davon aus, dass Bewohner der Löbauer Asylbewerberheime die Tafel zum Gedenken an ein verstorbenes Familienmitglied aufgestellt haben.

Sicher ist dagegen, dass sich im Messepark kein Unglücksfall abgespielt hat. Die Polizei habe das überprüft, so Sarah Weiß. Entfernt werde die Gedenktafel nicht, da es nicht verboten ist, so Frau Weiß. Ähnliche Tafeln sind zum Beispiel nach tödlichen Unfällen an Straßenrändern zu finden. (SZ/ms)

