Unbekannte steigen in Wohnhaus ein

Altkleidercontainer angezündet

Frankenberg. Am Montagnachmittag, gegen 17.40 Uhr, zündeten unbekannte Täter einen Altkleidercontainer in der Freiberger Straße an. Dieser brannte mitsamt Inhalt vollständig aus. Wie die Täter den Container in Brand setzten, ist derzeit noch unklar. Der Gesamtsachschaden beträgt etwa 900 Euro.