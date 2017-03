Unbekannte stehlen zwei Autos

Görlitz. In der Nacht zu Sonnabend haben Diebe in Görlitz laut Polizei zwei Autos geklaut. Am frühen Morgen fiel einem Mann auf, dass sein auf der Gutenbergstraße abgestellter schwarzer BMW X1 fehlte. Das vier Jahre alte Fahrzeug war auf das Kennzeichen GR-GS 581 zugelassen. Der Pkw hatte einen Zeitwert von etwa 25 000 Euro.

Wenig später bemerkte in der Melanchthonstraße der Eigentümer eines weiteren BMW X1 das Verschwinden seines Fahrzeuges. Der ebenfalls schwarze, fünf Jahre alte SUV mit dem Kennzeichen GR-HK 126 hat einen Zeitwert von etwa 16 000 Euro.

Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen, nach beiden Fahrzeugen wird international gefahndet. (szo)

