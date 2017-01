Polizei zieht Anhänger aus dem Verkehr Wiesaer Forst. Beamte der Autobahnpolizei haben am Donnerstagmorgen auf der A4 bei Kodersdorf einen unsicheren Anhänger aus dem Verkehr gezogen. Der unbeladene Doppelachser zum Autotransport war „Marke Eigenbau“. Er hing an einem in Weißrussland zugelassenen VW Transporter. Bei der Kontrolle des Gespanns fiel den Verkehrspolizisten auf, dass die Bremsanlage nicht funktionierte. Die Beamten untersagten dem 37-jährigen Fahrer die Weiterreise. Auf den Mann kommt eine Bußgeldanzeige zu.

Senior stößt mit VW zusammen Weißwasser. Am Donnerstagmittag ist in Weißwasser an der Ernst-Moritz-Jacobi-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 65-Jähriger war mit seinem Nissan beim Einfahren in einen Kreisverkehr mit einem VW zusammengestoßen. Weder der Nissanfahrer noch die 56-jährige VW-Fahrerin wurde verletzt. An den Fahrzeugen entstand insgesamt 8000 Euro Schaden.

Unbekannte stehlen VW Caddy Ebersbach-Neugersdorf. In der Nacht zu Freitag haben in Ebersbach Unbekannte einen VW Caddy gestohlen. Der acht Jahre alte, graue Wagen mit dem Kennzeichen GR-LL 376 befand sich vor einem Wohnhaus an der Schulstraße. Den Zeitwert des Autos bezifferte der Eigentümer auf 5.100 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Fahrzeug wird gefahndet.

Trickbetrüger scheitern an taffen Senioren Landkreis Görlitz. Trickbetrüger haben am Donnerstag im Landkreis Görlitz ihr Unwesen getrieben. Mit Sätzen wie „Rate mal, wer ich bin.“, „Hier ist die Verwandtschaft.“ oder „Wer ist denn dran?“ meldeten sich die Unbekannten telefonisch bei mehreren Senioren. So versuchten sie, das Vertrauen der älteren Menschen zu gewinnen. Insgesamt wurden der Polizei sieben Fälle aus Görlitz, Eibau und Ebersbach angezeigt. Die Anrufer forderten zum Teil Geldbeträge im fünfstelligen Bereich. Alle Rentner durchschauten die kriminellen Absichten glücklicherweise sehr schnell, beendeten das Telefonat und verständigten die Polizei. Die Kriminalpolizei ermittelt.