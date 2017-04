Unbekannte stehlen Vodafone-Technik In Zentendorf haben Diebe vom alten Wasserturm eine komplette Elektroinstallation gestohlen. Die war etwa 15 000 Euro wert.

Symbolbild: In Zentendorf hatte Vodafone offenbar Technik für den Mobilfunk installiert. Die wurde jetzt komplett demontiert und gestohlen. © obs/Vodafone GmbH

Zentendorf. Unbekannte haben Elektrotechnik vom alten Wasserturm in Zentendorf gestohlen. Wie die Polizeidirektion Görlitz am Mittwochmorgen auf Anfrage mitteilte, geschah der Diebstahl bereits am späten Sonntagabend. Bei den gestohlenen Gegenständen handele es sich um eine komplette Installation des Unternehmens Vodafone, inklusiver einer Klimaanlage, so ein Polizeisprecher.

Bei der Polizei ist der Diebstahl am Dienstag angezeigt worden. Demnach sei Sachschaden in Höhe von 2 500 Euro entstanden. Der Wert der gestohlenen Technik betrage etwa 15 000 Euro. Eine Sprecherin von Vodafone konnte den Vorfall gegenüber sz-online noch nicht bestätigen. Es müsse noch geprüft werden. Auch ob es dadurch zu Störungen im Mobilfunknetz gekommen ist oder ob diese bestehen, sei noch unklar, so die Sprecherin.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. (szo/dab)

