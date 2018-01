Polizei sucht Zeugen zu Verkehrsunfall Görlitz. In der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Freitagmittag hat sich an der Augustastraße in Görlitz ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem der Verursacher unerlaubt wegfuhr. Der Fahrer eines roten Toyotas hatte seinen Auris vor der Hausnummer 6 geparkt. Als er am nächsten Tag sein Auto wieder nutzen wollte, bemerkte er, dass jemand gegen die rechte Seite des Wagens gefahren war. Der Schadenbetrug 2.000 Euro. Den unbekannten Fahrer interessierte das wohl nicht. Er meldete sich weder bei der Polizei noch bei dem Eigentümer.

Auto stößt mit Kind zusammen Kottmar. Am Sonntagnachmittag ist es in Neueibau zu einem Unfall zwischen einem VW und einem Kind gekommen. Die Eltern waren mit ihrem Sechsjährigen in einem Wohngebiet an der Neuen Straße unterwegs, als sie einen von hinten kommenden Wagen bemerkten. Sie gingen an den äußersten Straßenrand. Als das Fahrzeug sich näherte, wollte ihr Sohn offenbar unvermittelt die Straßenseite wechseln. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich das Kind schwer verletzte und mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gefahren wurde. Die Beamten stellten vor Ort bei dem 45-jährigen Autofahrer eine Alkoholfahne fest. Ein Test zeigte einen Wert von umgerechnet 0,38 Promille an. Die Polizisten stellten den VW Passat zur weiteren Untersuchung sowie den Führerschein des Mannes sicher. Bei dem Unfall gab es einen Schaden von etwa 500 Euro. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt.

Opel kracht gegen Toyota Schleife. Am Sonntagmittag sind zwei Autos an der Friedenstraße in Schleife ineinander gestoßen. Ein 34-jähriger Opel-Fahrer fuhr rückwärts aus einem Grundstück. Hierbei übersah er einen Toyota, der offenbar in Richtung Dorfmitte fuhr. Ein Gesamtsachschaden von zirka 2.300 Euro schlug letztlich nach der Kollision zu Buche. Es verletzte sich niemand.

Unbekannte stehlen Transporter Görlitz. Unbekannte haben vermutlich in der Nacht zu Montag an der Bahnhofstraße einen weißen Mercedes gestohlen. Der Zeitwert des zu mietenden Transporters betrug etwa 45.000 Euro. Nach dem Sprinter mit dem Kennzeichen M AP 6441 wird international gefahndet. Die Soko Kfz ermittelt.

Polizisten stoppen angetrunkenen Fahrer Zittau. Am Sonntagmittag haben Beamte des örtlichen Polizeireviers den Fahrer eines Audi A 6 auf der Görlitzer Straße gestoppt. Bei der Kontrolle fiel den Polizisten eine Alkoholfahne bei dem 21-jährigen Fahrzeugführer auf. Ein Test ergab einen Wert von umgerechnet 0,62 Promille. Die Ordnungshüter untersagten dem Mann die Weiterfahrt, veranlassten eine Blutentnahme und fertigten eine Anzeige. Sollte sich der Verdacht nach einer Analyse des Blutes bestätigen, werden mindestens 500 Euro Bußgeld, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg für den Verstoß gegen die 0,5-Promille-Grenze auf den Betroffenen zukommen. Er wird Post von der Bußgeldstelle des Landkreises erhalten.