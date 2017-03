Fiat überschlägt sich Görlitz. Am Donnerstagabend hat sich am Kreisverkehr an der B 6 bei Görlitz ein Fiat 500 überschlagen. Der 61-jährige Fahrer des Kleinwagens hatte das Rondell trotz der Verkehrszeichen offenbar zu spät erkannt und fuhr geradeaus durch das Rondell über die Schwerlastspur. Doch der Fiat blieb mit einem Vorderrad an einer Bordsteinkante hängen, kippte um und blieb auf dem Dach liegen. Der Rettungsdienst behandelte den Fahrer vor Ort, er bleib nahezu unverletzt. Der Sachschaden betrug 8.200 Euro.

Toyota-Fahrer stoppt Unfallflüchtige Weißwasser. An der Jahnstraße in Weißwasser ist eine 48-Jährige Deutsche am Donnerstagmittag mit ihrem Mazda am Außenspiegel eines parkenden Toyota hängengeblieben. An diesem entstand Schaden von etwa 500 Euro. Die Unfallverursacherin fuhr weiter. Der 45-jährige Eigentümer des Toyota sah das und nahm mit seinem Auto die Verfolgung des Mazdas auf. Er stoppte die 48-Jährige am Brauchsteichweg und rief die Polizei. Eine Streife notierte die Personalien der beiden Beteiligten. Der Verkehrsdienst des örtlichen Reviers ermittelt zu der Unfallflucht.

Diebe haben VW Transporter im Visier Görlitz. Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagvormittag haben Unbekannte vergeblich versucht, einen VW T 4 Transporter zu stehlen. An der Goethestraße waren die Täter in den Bulli eingebrochen, konnten den Motor jedoch nicht starten - er war kaputt. An dem Volkswagen entstand Sachschaden von etwa 300 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren, deren Auswertung noch aussteht. Im Tagesverlauf stahlen Diebe dafür an der Louis-Braille-Straße einen gelben VW T 3 Transporter. Das 28 Jahre alte Fahrzeug war auf die amtlichen Kennzeichen GR DE 286 zugelassen. Der Eigentümer bezifferte den Zeitwert des Youngtimers auf etwa 3.500 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Bulli wird international gefahndet.

Unbekannte stehlen Sommerreifen Ebersbach-Neugersdorf. Der Frühling ist da - Sommerreifen rücken daher augenscheinlich auch für Diebe wieder in den Fokus. In Ebersbach haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag an der Mittelstraße eine Garage aufgebrochen. Aus dieser stahlen sie acht Sommerreifen auf Alu-Felgen im Wert von etwa 1.700 Euro. Der Sachschaden an der Garagentür betrug etwa 50 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Autodiebe auch in Zittau am Werk Zittau. Zwischen Mittwoch- und Donnerstagmittag haben Diebe in Zittau vergeblich versucht, einen VW Caddy zu stehlen. Es gelang den Tätern an der Stephanstraße nicht, die Fahrertür aufzubrechen. An dieser entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag haben Diebe am Ottokarplatz in Zittau allerdings einen schwarzen Audi A 3 gestohlen. Der Wagen mit dem Kennzeichen ZI MS 1993 war zwölf Jahre alt und nach Angaben des Eigentümers rund 8.000 Euro wert. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen, nach dem Audi wird international gefahndet. In Löbau haben Autodiebe in der Nacht zu Freitag einen Skoda Octavia gestohlen. Das blaue Auto war an der Georgewitzer Straße geparkt und war auf das Kennzeichen LÖB KT 86 zugelassen. Den Zeitwert des sieben Jahre alten Dieselwagens bezifferte der Eigentümer mit etwa 11.500 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Skoda wird international gefahndet.

Chaoten beschädigen Fahrscheinautomaten Görlitz. In den Nächten vom 10. März 2017 bis 12. März 2017 haben im Görlitzer Stadtgebiet Unbekannte vier Fahrscheinautomaten beschädigt. Die Täter verursachten an den Geräten an den Kreuzungen Promenadenstraße und Geschwister-Scholl-Straße sowie der Reichenbacher Straße und Rosa-Luxemburg-Straße als auch an der Heiligen-Grab-Straße und der Sattigstraße einen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Görlitz hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben oder Angaben zu dem oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Görlitz (03581 650-0) oder einer anderen Polizeidienststelle zu melden.