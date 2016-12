Frau nach Unfallflucht gestellt Weißwasser. Eine 36-jährige Deutsche hat am Sonntagabend beim Ausparken mit ihrem Opel einen abgestellten Mazda gestreift. An beiden Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von ca. 300 Euro. Die junge Frau verließ jedoch anschließend pflichtwidrig den Parkplatz, wurde aber nach Zeugenhinweisen durch die Polizei ermittelt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Zwei Personen bei Unfall schwer verletzt Sohland a. Rotstein. Der 26-jährige Fahrer eines VW Golf ist frontal mit einem VW Polo zusammengestoßen. An der Kreuzung Löbauer Straße/Dorfstraße übersah er aus noch nicht eindeutig geklärter Ursache beim Linksabbiegen einen entgegen kommenden VW Polo. Es kam zum Frontalzusammenstoß, bei dem der Golf-Fahrer und die 27-jährige Polo-Fahrerin schwer verletzt wurden. Umherfliegende Splitterteile beschädigten zudem einen im Kreuzungsbereich wartenden Skoda. Insgesamt wurde der Schaden an allen drei Fahrzeugen auf etwa 15000 Euro geschätzt.

Unbekannte stehlen Säge aus Schuppen Ostritz. Auf eine Kappsäge im Wert von 400 Euro hatten es Unbekannte in Ostritz abgesehen. Sie stahlen das Gerät zwischen Freitagmittag und Sonnabendmorgen aus einem Schuppen in der Klosterstraße. Es entstand kein Sachschaden.

Polizei sucht Zeugen zu Unfallflucht Görlitz. Am Sonntagmorgen hat ein Mitglied der Kleingartenanlage „Frohsinn“ in der Einsteinstraße eine Beschädigung am Haupttor der Sparte festgestellt. Offenbar wurde es von einem Fahrzeug, vermutlich in der vorangegangenen Nacht, eingefahren. Der Verursacher verließ die Unfallstelle aber unerlaubt und hinterließ einen Schaden von 1000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder Fahrer geben können. Sie werden gebeten, sich unter 03581650224 im Polizeirevier Görlitz oder jeder anderen Dienststelle zu melden.

Unbekannte schlagen Autoscheibe ein Rietschen. Unbekannte Täter haben mit einem unbekannten Gegenstand die linke hintere Seitenscheibe eines abgestellten Nissan eingeschlagen. Das Auto war in der Zeit von Dienstagabend bis Freitagmorgen in der Muskauer Straße geparkt. Es entstanden 300 Euro Schaden.

Einbrecher stehlen Werkzeug aus Tischlerei Ludwigsdorf. Unbekannte Täter sind in der Zeit von Donnerstagmittag bis Freitagmorgen durch Aufdrücken eines Fensters in eine Tischler-Werkstatt in der Neißetalstraße eingedrungen. Aus dieser stahlen sie verschiedene Spezialwerkzeuge im Gesamtwert von ca. 1300 Euro. Ein Kriminaltechniker sicherte die Spuren am Tatort. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

VW-Fahrer prallt gegen Zaun Weißkeißel. Ein 26-jähriger VW-Fahrer ist am Freitagabend von der Straße abgekommen. Er befuhr den Drosselweg in Richtung Straße der Freundschaft. Aufgrund von unangepasster Geschwindigkeit verlor er auf eisglatter Straße die Kontrolle über sein Auto. Dadurch drehte sich der VW und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte er einen Grundstückszaun. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Diebe brechen in Garagen ein Schönbach. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Heiligabend in Schönbach zwei Garagen gewaltsam geöffnet. Aus einer stahlen sie ein Luftgewehr. Aus der anderen klauten sie ein Moped Suzuki CN 125. Der Zeitwert des acht Jahre alten, cremeweißen Krades mit dem deutschen Kennzeichen BZ-O 110 beträgt etwa 3000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nun international nach dem Fahrzeug.