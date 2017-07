Unbekannte stehlen Renault In der Nacht zu Freitag haben die Täter das Fahrzeug in Olbersdorf entwendet. Jetzt ermittelt die Soko KfZ.

Symbolbild © dpa

Olbersdorf. In der Nacht zu Freitag haben Unbekannte in Olbersdorf einen roten Renault Cabrio gestohlen. Der Megane mit den Kennzeichen DD ES 267 stand auf einem Parkplatz an der Oybiner Straße. Das teilt die Polizeidirektion Görlitz mit.

Den Zeitwert des drei Jahre alten Wagens bezifferte der Eigentümer mit rund 21.000 Euro. Die Soko KfZ hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Cabrio wird international gefahndet. (szo)

zur Startseite