Unbekannte stehlen Musikanlage des Kittlitzer Faschings

Ein Bild vom Showtanz des Faschingsclubs Kittlitz aus dem März 2016 – am Montagl wurden die Mädels notgedrungen vom CD-Rekorder begleitet. © SZ-Archiv/Rafael Sampedro

Kittlitz. Unbekannte sind in der zwischen dem frühen Sonntagmorgen und Montagnachmittag in die Vereinsräume des SV Horken Kittlitz eingedrungen. Dort finden derzeit die Veranstaltungen des Faschingsclubs Kittlitz statt. Aus den Räumlichkeiten verschwanden nach Polizeiangaben die Lautsprecheranlage und ein Mischpult im Wert von circa 1 600 Euro. Das bestätigte Annelore Nahrstedt, die im Faschingsclub die Finanzen verantwortet. Auch Alkohol und Kostümteile wurden gestohlen. Ob auch der Sportverein SV Horken von dem Diebstahl betroffen ist, werde noch geprüft, sagte der Vereinsvorsitzende Arend Flohe-Meusel.

Das Mischpult gehörte nach Angaben von Frau Nahrstedt nicht dem Club, sondern dem DJ. Unklar ist, wer letztlich für den Schaden aufkommt. Die Versicherung lehnte den Ersatz bereits ab, sagte Frau Nahrstedt. Unklar ist derzeit auch, wie die Diebe in die Räume gelangten. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.

Derweil zog der Faschingsclub sein geplantes Programm durch. Am Rosenmontag musste die Musik dazu zunächst vom CD-Rekorder eingespielt werden, während der DJ eine neue Anlage organisierte. „Das Publikum sollte nicht viel merken“, betonte Frau Nahrstedt. Die Stimmung sei dann trotzdem sehr gut gewesen: „The Show must go on!“ (szo)

