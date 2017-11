Unbekannte stehlen Moped In der Nacht zum Montag haben die Täter an der Bahnhofsstraße in Zittau zugeschlagen.

Symbolbild © dpa

Zittau. In der Nacht zum Montag haben unbekannte Täter an der Bahnhofsstraße in Zittau ein Moped der Marke Simson S51 geklaut. Es war dort in einer abgeschlossenen Garage untergebracht.

Das teilt die Polizeidirektion Görlitz mit. Der Stehlschaden beträgt 1 250 Euro. (szo)

