Unbekannte stehlen Moped Die Täter haben am Sonntagnachmittag eine Garage an der Johann-Brussig-Straße in Rothenburg aufgebrochen. Dabei richteten sie einen vierstelligen Schaden an.

Symbolbild © dpa

Rothenburg. Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilt, haben unbekannte Täter am Sonntagnachmittag eine Garage an der Johann-Brussig-Straße in Rothenburg aufgebrochen.

Daraus entwendeten die Einbrecher ein zehn Jahre altes Moped. Die rote Honda hatte laut Polizei einen Wert von 5000 Euro und ist auf den Kennzeichen GR I 99 zugelassen. (szo)

zur Startseite