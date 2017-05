Unbekannte stehlen Messing Der Diebstahl in Boxberg ist möglicherweise schon über drei Monate her. Dennoch fiel er jetzt erst auf.

Symbolbild © dpa

Boxberg. Aus einem Firmengelände an der Schadendorfer Straße in Boxberg haben unbekannte Täter Messing-Gegenstände im Wert von insgesamt 20 000 Euro gestohlen. Der Diebstahl ist vermutlich schon etwas länger her: Er geschah im Zeitraum vom 30. Januar bis 4. Mai. Das teilt Martyna Fleischmann, Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz, der SZ auf Nachfrage mit.

Das Messing war in einer Lagerhalle untergebracht. Vermutlich werde diese nicht so oft betreten, sodass der Diebstahl jetzt erst auffiel, erklärt Fleischmann. Die Polizei ermittelt. (szo/mrc)

