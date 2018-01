Unbekannte stehlen in Seifhennersdorf Reifen und Werkzeug sind aus einer Garage verschwunden.

Symbolfoto © dpa

Seifhennersdorf. In Seifhennersdorf sind Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in eine Garage an der Marxstraße eingebrochen. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Montag mit.

Die Diebe entwendeten einen Satz Sommerreifen der Marke Hankook sowie eine Akku-Stichsäge von Bosch und weiteres Werkzeug. Den Diebstahlsschaden bezifferte der Eigentümer mit etwa 1 200 Euro. Weiterhin hinterließen die Täter an der Garage einen Sachschaden von rund 300 Euro.

Polizisten sicherten am Tatort Spuren, deren Auswertung noch andauert. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (szo)

