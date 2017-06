Unbekannte stehlen in Groß Krauscha 200 Kilogramm Kabel Von der Solaranlage der Agrargenossenschaft in Neißeaue werden Kabel im Wert von 800 Euro gestohlen – mit Tausenden Euro Schaden.

Solaranlagen werden oft auf Hausdächern angebracht. © dpa

Unbekannte haben an der Solaranlage der Milchviehanlage in Groß Krauscha einen großen Schaden angerichtet. Sie kletterten auf die 4,50 Meter hohe Dachanlage und bauten dort Solarkabel und Kupferlitze ab. Insgesamt hatten die Kabel ein Gewicht von 200 Kilogramm und einen Schrottwert von etwa 800 Euro, teilt die Polizeidirektion Görlitz mit. Bei dem Diebstahl ist allerdings ein Sachschaden an der Anlage der Agrargenossenschaft Zodel entstanden, der den Wert des Diebesgutes bei Weitem übersteigt: etwa 7 000 Euro, heißt es. Die Ermittlungen laufen. (szo/jay)

