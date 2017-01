Unbekannte stehlen Fahrrad

Symbolbild © dpa

Seifhennersdorf. Zwischen Dienstagvormittag und Mittwochmorgen sind in Seifhennersdorf Unbekannte in eine Garage am Feldhäuserweg eingedrungen. Die Täter stahlen ein weißes 28er Damenfahrrad.

Den Stehlschaden bezifferte der Eigentümer auf rund 300 Euro. An der Garage entstand Schaden von etwa 50 Euro. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Zittau-Oberland hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

