Drei Jugendliche bei Unfall verletzt Ostritz. Eine 19-jährige Chrysler-Fahrerin ist am späten Sonnabend gegen eine Hauswand gefahren. Die junge Frau befuhr die B 99 in Richtung Zittau. In der Ortslage Ostritz beabsichtigte sie nach links auf die Bahnhofstraße abzubiegen. Dabei verlor sie aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Auto und kollidierte mit der Wand. Die Fahrzeugführerin, die 18-jährige Beifahrerin, sowie eine 19-jährige Insassin wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Ein weiterer 20-jähriger Insasse wurde leicht verletzt. Die Geschädigten wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Schaden beträgt 8.000 Euro. Zur Unfallaufnahme wurde die Straße kurzfristig voll gesperrt. Hierbei wurde die Polizei durch Kameraden der Feuerwehr Ostritz unterstützt. Der Verkehrsunfalldienst der Verkehrspolizeiinspektion hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen übernommen.

Unbekannte stehlen Bier und Honig Görlitz. Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagnachmittag durch Aufhebeln der Tür in ein Mehrfamilienhaus an der Erich-Weinert-Straße eingedrungen. Danach brachen sie gewaltsam einen Keller auf und stahlen aus diesem Honig und Bier im Gesamtwert von 70 Euro. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen derzeit nicht vor.

Diebe klauen Angelausrüstung Leutersdorf. Unbekannte Täter haben am Freitagnachmittag aus einer unverschlossenen Laube in der Dorfstraße in Spitzkunnersdorf eine komplette Angelausrüstung und einen Kärcher gestohlen. Der Schaden wird auf etwa 950 Euro beziffert.

Polizei stellt Autodieb Zittau. Unbekannte haben sich in der Nacht auf Freitag an teilweise nicht mehr zugelassenen und am Martin-Wehner-Platz gesichert abgestellten Fahrzeugen zu schaffen gemacht. Ein VW Golf III Cabriolet mit einem Zeitwert von ca. 7.000 Euro wurde gestohlen. Als der 35-jährige Geschädigte von der Arbeit nach Hause kam bemerkte er, dass drei weitere Audi 80 sowie ein BMW Coupe aufgebrochen waren. Zwischen diesen Fahrzeugen versteckte sich eine Person, welche nach dem Ansprechen flüchtete. Der Geschädigte nahm die Verfolgung auf. Er konnte einen 37-jährigen Polen auf der Mandau Brücke stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Das 21 Jahre alte Cabrio wurde am Dreiländereck aufgefunden. Ein Kriminaltechniker sicherte aufgefundene Spuren, deren Auswertung noch aussteht. Der entstandene Gesamtsachschaden wird mit ca. 2.000 Euro beziffert. Gegen den 37-jährigen Tatverdächtigen wurde am Sonnabend Haftbefehl erlassen.

Radfahrerin stürzt und verletzt sich schwer Weißwasser. Eine 44-jährige Radfahrerin ist am späten Freitagabend auf dem Braunsteichweg an der Kreuzung zur Muskauer Straße gestürzt. Sie verletzte sich dabei schwer. Die Ursache für den Sturz ist bislang ungeklärt. Die 44-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand 100 Euro Schaden.

Diebe stehlen Bienenvölker Zittau. Unbekannte Täter haben zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagnachmittag in Wittgendorf an der Hauptstraße drei Bienenvölker mitsamt den Holzkisten, in denen sich die Waben befinden und die Bienen nisten – im Fachjargon Beute genannt – gestohlen. Auch einen Smoker klauten die Diebe. Der Stehlschaden beträgt 620 Euro.

Ein Autodiebstahl geglückt und zwei misslungen Jonsdorf / Großschönau. Unbekannte Täter haben in der nacht auf Sonnabend einen grauen VW Golf mit dem Kennzeichen GR-RR 12 gestohlen. Der 39-jährige Besitzer hatte sein Auto an der Großschönauer Straße gestohlen. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf 6.000 Euro. Nach dem Fahrzeug wird international gefahndet. Die Soko Kfz. hat die Ermittlungen übernommen. In diesem Zusammenhang versuchten der oder die Täter einen weiteren Pkw BMW eines 56-jährigen Geschädigten zu entwenden. Die Diebe stachen hierbei das Türschloss auf, konnten das Fahrzeug aber nicht starten. Sie brachen ihr Vorhaben ab und ließen lediglich den Sachschaden am Auto zurück. In der Nacht auf Sonnabend sind Unbekannte Täter an der Buchbergstraße in Großschönau gewaltsam in den BMW eines 37-jährigen Geschädigten eingedrungen. Der oder die Diebe hatten die Absicht das Fahrzeug zu klauen, konnten den Pkw aber nicht starten und ließen das Fahrzeug mit einen erheblichen Sachschaden von ca. 3.500 Euro zurück.

Autoknacker in Weißwasser und Bad Muskau aktiv Weißwasser/Bad Muskau. Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Sonnabend einen roten Seat Altea mit dem Kennzeichen NOL-WH 300 gestohlen. Der 81-jährige besitzer hatte sein Fahrzeug an der Herrmannsdorfer Straße geparkt. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf ca. 6.000 Euro. Nach dem Fahrzeug wird international gefahndet. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen übernommen. Unbekannte Täter haben am Sonnabendnachmittag das Türschloss und die Zündung eines VW Golf eines 53-jährigen Geschädigten gezogen und versucht, das Fahrzeug zu entwenden. Der VW war am Parkplatz „Fürst-Pückler-Park“ in Bad Muskau geparkt. Das Vorhaben gelang nicht. Die Diebe hinterließen Schaden am Auto.

Diebe stehlen Räder aus Kellern Niesky. Unbekannte Täter sind zwischen Montag und Sonnabendnachmittag vermutlich durch eine nicht ordnungsgemäß verschlossene Tür in ein Mehrfamilienhaus an der Muskauer Straße eingedrungen. Sie begaben sich in den Kellerbereich. Dort brachen sie die Vorhängeschlösser zweier Kellerboxen auf und entwendeten aus einem Keller vier Alu-Kompletträder von VW im Wert von ca. 600 Euro. Aus dem zweiten Keller wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beträgt ca. 10 Euro.