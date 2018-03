Unbekannte stehlen Anhänger mit Baumaschine

Rothenburg. Auf eine Baumaschine haben es Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in Nieder Neundorf Am Taubenhübel abgesehen. Die Täter stahlen laut Polizei gewaltsam die als Anhänger an einen Transporter gekuppelte Estrichmaschine Mixman D4 des Herstellers Glaap & Birkmann im Wert von etwa 28 000 Euro. Der Anhänger, nach dem nun international gefahndet wird, war mit dem grünen Kennzeichen

NOL EK 516 versehen. Bei ihrer Tat zerstörten die Diebe auch ein Schloss um an ihre Beute zu gelangen. Die Kripo ermittelt. (SZ)

Chaoten

werfen Scheibe ein

Rietschen. Bisher unbekannte Täter haben eine Scheibe an der Muskauer Straße in Rietschen beschädigt. Offenbar warfen die Chaoten mehrere Steine gegen das Glas. Die Äußere ging dabei zu Bruch. Der dabei entstandene Schaden belief sich auf rund

150 Euro. Das teilt Madeleine Urban, Pressesprecherin der Polizeidirektion Görlitz, im Medienbericht am Montag mit. Die Tat sei keine Lappalie, so Urban weiter. Denn die Kriminalpolizei befasse sich jetzt mit den Ermittlungen zu dieser Sachbeschädigung. (SZ)

zur Startseite