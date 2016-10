Unbekannte stehlen 250-Kilo-Tresor Diebe sind in einen Betrieb an der Gottlieb-Daimler-Straße in Görlitz eingebrochen – und haben einen Schrank mit wertvollem Inhalt mitgehen lassen,

Symbolbild. © Andreas Gebert/dpa

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwocheinen Betrieb an der Gottlieb-Daimler-Straße in Görlitz aufgesucht. Sie drangen in das Gebäude ein und stahlen daraus einen 250 Kilogramm schweren Tresor, wie Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz mitteilt „Den trägt man nicht einfach mal unterm Arm“, sagt er. In dem Schrank lagen Schlüssel zu vier in der Halle stehenden Fahrzeugen sowie Bargeld und Kfz-Kennzeichen mit Papieren. Die Kriminalpolizei ermittelt. Über die Höhe des Sach- und Stehlschadens liegen dem Sprecher derzeit noch keine Informationen vor. (szo/tc)

