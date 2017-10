Unbekannte schmieren Nazi-Symbole Polizei entdeckt in Görlitz und Ebersbach verfassungsfeindliche Schmierereien.

Symbolfoto © dpa

Görlitz/Ebersbach-Neugersdorf. Im Durchgang am Fischmarkt in Görlitz haben Unbekannte zwischen Montagabend und Mittwochmorgen zwei Hakenkreuze an die Wände geschmiert. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Donnerstag mit. Ein Hausmeister hat die Schmierereien mittlerweile entfernt.

Auch auf dem Fußweg neben der Bahnhofstraße in Ebersbach sind in der Nacht zum Mittwoch mehrere Hakenkreuze mit grüner Farbe auf das Pflaster gesprüht worden. Die Stadtverwaltung wird die Schmierereien entfernen.

In beiden Fällen hat das Dezernat Staatsschutz der Kriminalpolizei die Ermittlungen zu den Straftaten aufgenommen. (szo)

zur Startseite